21-Jähriger Tennengauer bahnte Sexkontakte zu zwölfjährigem Mädchen an: Haftstrafe

Geständiger Angeklagter erhielt am Donnerstag am Landesgericht Salzburg ein Jahr teilbedingte Haft (nicht rechtskräftig). Er hatte das Kind auch aufgefordert, mit ihm Suchtgift zu konsumieren.

Erst Anfang 2021 war er in Salzburg zu bedingter Haft verurteilt worden, weil er im Internet über social Media minderjährige und auch unmündige Mädchen dazu aufgefordert hatte, ihm intime Bilder zu schicken. Knapp ein Jahr später, am Donnerstag, stand ein 21-jähriger Tennengauer erneut wegen eines einschlägigen Delikts vor Gericht. Konkret hatte er laut Strafantrag zwischen 27. September und 3. Oktober 2021 mehrfach versucht, ein zwölfjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft zu einem Treffen zu ermuntern, um - so die Staatsanwaltschaft - an ihr sexuelle Handlungen zu begehen. Im Jargon des Strafrechts heißt dies: "Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen" (Paragraf 208a Strafgesetzbuch).

Im nunmehrigen Prozess am Landesgericht vor Strafrichterin Anna-Sophia Geisselhofer zeigte sich der seit knapp drei Monaten in U-Haft sitzende 21-Jährige geständig, mehrfach über den Internetnachrichtendienst Snapchat versucht zu haben, die Zwölfjährige zu einem persönlichen Treffen zu verleiten bzw. zu überreden. Den Ermittlungen zufolge machte er ihr anzügliche Komplimente, er soll auch via Snapchat ihren Standort verfolgt und dann dort aufgetaucht sein. Zudem habe er das Mädchen aufgefordert, mit ihm Cannabis zu rauchen, weshalb er sich nun auch wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz verantworten musste.

RA Hellmut Prankl, Verteidiger des Angeklagten, betonte, dass sein Mandant "an seinem Problem arbeiten will und auch schon eine Zusage für die Absolvierung einer Psychotherapie hat". Der Angeklagte selbst sagte gegenüber der Richterin, dass ihn sein leiblicher Vater als Kind immer wieder geschlagen habe: "Irgendwie habe ich das alles in mich reingefressen. Ich fühlte mich irgendwie minderwertig - obwohl ich dazu keinen Grund hatte."

RA Gerhild Scharzenberger, Anwältin des Opfers, begehrte 350 Euro an Teilschmerzensgeld für die psychischen Beeinträchtigungen, die die Zwölfjährige durch die Handlungen des Angeklagten erlitten habe.

Die Richterin verurteilte den 21-Jährigen schließlich zu zwölf Monaten teilbedingter Haft, zwei Monate davon unbedingt. Das Urteil war vorerst noch nicht rechtskräftig.