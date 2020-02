22-jährige Salzburgerin trat gegen Polizisten und spuckte ihm ins Gesicht

Junge Frau rastete auf Polizeiinspektion aus.

Am Sonntagabend war es laut Polizeiangaben zwischen einer 22-jährigen Salzburgerin und ihrem 31-jährigen Partner, ebenfalls Österreicher, in der gemeinsamen Wohnung in Salzburg-Maxglan zu einem heftigen Streit gekommen. Beide attackierten sich demnach gegenseitig.

Nach der Sachverhaltsklärung noch vor Ort wurde das gewalttätige Paar zur Vernehmung auf die Polizeidienststelle gebracht. Die 22-jährige spuckte dabei einem Polizeibeamten ins Gesicht und trat zudem gegen dessen Oberschenkel. Der Beamte wurde durch den Tritt verletzt.

Der 31-jährige Mann wird wegen Verdachts der Körperverletzung zulasten seiner Partnerin angezeigt. Zudem wurde gegen ihn ein Betretungsverbot der Wohnung ausgesprochen. Die 22-jährige Frau wiederum wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung zulasten eines Beamten angezeigt.

Quelle: SN