22 neue Wohnungen in Kuchl übergeben

Auf der Rückseite des neuen Gesundheitszentrums im Ortszentrum von Kuchl sind Eigentumswohnungen entstanden. Diese Woche wurden sie übergeben.

Dort, wo früher das Gemeindeamt stand, befinden sich heute ein neues Gesundheitszentrum, das Geschäftslokal von Rettenbacher Farben und 22 Eigentumswohnungen. Errichtet wurden die drei Gebäude von der Salzburg Wohnbau. Diesen Dienstag wurden die von "kofler architects" geplanten 56 bis 96 Quadratmeter großen Wohnungen offiziell übergeben.

Der Großteil sei an Kuchler vergeben worden, sagt SWB-Geschäftsführer Christian Struber. "Es sind aber auch Menschen aus den Nachbargemeinden hergezogen." Die Liegenschaft kaufte die SWB vom Holztechnikum, das den Erlös in den Ausbau steckte.

Bürgermeister Andreas Wimmer (ÖVP) betonte bei der Schlüsselübergabe, dass es nicht mehr selbstverständlich sei, derartige Wohnungen in Ortszentren anbieten zu können. "Auch der Bergblick in den oberen Wohnungen ist außergewöhnlich." Die Kuchler Grünen kritisieren die Einladungspolitik des Bürgermeisters. Die Einladung an die Gemeindevertretung sei erst am Vortag der Wohnungsübergabe ausgeschickt worden. Der grüne Vzbgm. Gernot Himmelfreundpointner vermutet ein wahlkampftaktisches Manöver: "Der Eindruck ist, man will uns hier nicht dabei haben."