Höhere Strommasten regen Anrainer im Ennstal auf

Die alte 220-kV-Leitung durch den Ennspongau in die Steiermark soll kräftig "aufgerüstet" werden. Kritiker sehen darin einen Neubau.

Der Bau der Salzburgleitung schreitet voran. 300 der 449 Masten sind fertig, in drei der sechs Baulose läuft der Seilzug, so dass die 380-kV-"Stromautobahn" von Elixhausen nach Kaprun und ihr 220-kV-Ast St.Johann-Wagrain Mitte 2025 in Betrieb gehen soll. Gleich anschließend will die APG (Austrian Power Grid) den nächsten Bau starten: die Generalerneuerung der 220-er durchs Ennstal nach Weißenbach/Liezen.

Vor allem auf steirischer Seite sorgt das für Aufregung bei Anrainern. In Schladming hat sich eine Bürgerinitiative gebildet und die ...