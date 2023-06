2,22 Promille - Motorradlenker flüchtete nach Unfall in St. Margarethen in Wald

Es entstand Sachschaden und er ist leicht verletzt davongekommen - aber dann wollte sich ein 50-jähriger Einheimischer nach einem Verkehrsunfall im Lungau aus dem Staub machen.

Am Sonntag kurz nach 17 Uhr war der 50-Jährige mit seinem Motorrad auf einem unbefestigten Forstweg im Skigebiet Aineck in St. Margarethen von der Kößlbacheralm talwärts in Richtung Grizzlyalm unterwegs. Dabei kam er nach der ersten Kehre ohne Fremdverschulden zu Sturz.

Durch diesen Sturz wurde der Lenker leichten Grades verletzt. Als weitere Personen zum Unfallort hinzukamen, entfernte sich der 50-Jährige plötzlich von der Unfallstelle und wollte durch ein angrenzendes Waldstück talwärts laufen.

Eine Passantin eilte dem Biker hinterher und konnte diesen daran hindern, sich weiter vom Unfallort zu entfernen beziehungsweise auf das Eintreffen der Einsatzkräfte zu warten.

Ein Alkotest der Polizei mit dem 50-Jährigen ergab einen relevanten Messwert von 2,22 Promille. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 50-Jährige in das Krankenhaus Tamsweg eingeliefert. Der Führerschein konnte vor Ort nicht abgenommen werden, da dieser nicht mitgeführt wurde.