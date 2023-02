23 Einbrüche in Salzburg binnen eines Monats: Serientäter wartet in Haft auf seinen Prozess

Ein 33-Jähriger Österreicher verübte laut Polizei von Ende November bis Ende Dezember 2022 in der Stadt Salzburg zumindest 23 Einbrüche in diverse Firmen und Geschäftslokale.

Der im Jänner festgenommene, in U-Haft sitzende Beschuldigte gab an, sich wegen seines intensiven Drogenkonsums nicht mehr genau an die Taten erinnern zu können. Der Polizeiaussendung zufolge schlug der zuletzt arbeitslose 33-Jährige bei den Taten jeweils die verglasten Eingangstüren ein und drang so in die Objekte ein. Er wurde durch akribische Tatortarbeit, über Zeugenbefragungen sowie Videoauswertungen überführt.

Durch die Einbrüche entstand ein Gesamtschaden von 40.000 Euro, davon betrug der Beutewert rund 10.000 Euro.