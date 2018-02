In Großarl verletzte sich in der Nacht auf Mittwoch eine 23-jährige Kärntnerin, weil sie mit ihrem Pkw linksseitig gegen eine Hausmauer fuhr.

Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr Großarl geborgen werden.

(SN)