23-Jähriger fügte Salzburger Polizistin mit wuchtigem Faustschlag Augenhöhlenbruch zu - teilbedingte Haft

Ein Syrer wurde am Montag am Landesgericht Salzburg wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Der 23-Jährige hatte einer Polizistin plötzlich wuchtig ins Gesicht geschlagen. Der Richter sprach von einer sehr verwerflichen, motivlosen Tat.

Noch immer leidet die 29-jährige Polizistin erheblich an den Folgen des wuchtigen Faustschlags, den ihr ein 23-jähriger Syrer vor gut drei Wochen, am 19. Mai, nahe dem Salzburger Hauptbahnhof verpasst hatte. "Er hat mich vorher schon komisch angestarrt. Und plötzlich hab ich den Schlag kassiert", so die Polizistin am Montag am Landesgericht als Zeugin im Strafprozess gegen den Syrer. Tatsache ist, dass die Beamtin durch den Schlag einen Bruch der rechten Augenhöhle erlitt und operiert werden musste. Noch heute muss sie täglich sechs Schmerztabletten nehmen. "In der Nacht sind die Schmerzen stark", sagt sie zu Richter Philipp Grosser. Noch zumindest bis Anfang Juli ist die Polizistin im Krankenstand.

Der nunmehr Angeklagte lag in einer Wiese - die Polizisten halfen ihm

Den Ermittlungen zufolge waren die Polizistin und Kollegen von ihr damals zu einer Hilfeleistung in die Salzburger Elisabeth-Vorstadt gerufen worden; ein junger Mann - es war der nunmehr angeklagte Syrer (23) - liege offenbar bewusstlos in einer Wiese. Laut Strafantrag sei der 23-Jährige von den Polizisten in stabile Seitenlage gebracht worden, die Beamten hätten die Rettung angefordert. Inzwischen sei der Syrer jedoch wieder zu sich gekommen und gleich aggressiv geworden. "Ein Sanitäter hat ihn gefragt, ob er Alkohol getrunken habe. Er gab aber keine Antwort. Ich hab ihm nur gesagt, er soll antworten - da hat er zugeschlagen", so die 29-jährige Polizistin.

Der Angeklagte bekennt sich vor Gericht schuldig. Es tue ihm leid, er wolle sich bei der Polizistin auch entschuldigen. Warum er denn auf die Frau hingeschlagen habe, will der Richter wissen. Antwort des 23-Jährigen: "Ich habe auf einer Wiese dort geschlafen. Dann war ein Krankenwagen da und die Polizei. Die haben mich aufgeweckt und mich auf die Seite gezogen. Die Polizistin hat geredet und geredet, mich angeschrien - deshalb habe ich sie geschlagen."

Der Richter verurteilt den bislang unbescholtenen Syrer wegen schwerer Körperverletzung zu 13 Monaten teilbedingter Haft, einen Monat davon unbedingt. Zudem soll er der Polizistin 2000 Euro Teilschmerzensgeld zahlen sowie der Republik Österreich 3130 Euro - die Lohnfortzahlung für die seit der Tat im Krankenstand befindliche Polizistin. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.