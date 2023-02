23-Jähriger in Altenmarkt von Zug erfasst - schwer verletzt

Mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein 23-Jähriger ist am Mittwoch in Salzburg von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann aus bisher unbekannter Ursache die Gleise in der Nähe des Bahnhofs in Altenmarkt im Pongau betreten. Der Schwerverletzte wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Der Unfall hatte sich kurz vor 15 Uhr ereignet. Die Strecke der Ennstalbahn wurde für rund eine Stunde gesperrt. Die Erhebungen waren vorerst nicht abgeschlossen.