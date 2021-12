23-Jähriger raste auf Tauernautobahn mit 165 km/h durch Tunnel

Dafür erhielt der junge Fahrer einer Anzeige wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung.

Deutlich schneller als die Polizei erlaubt, ist am Christtag ein 23-jähriger Pongauer auf der Tauernautobahn (A10) unterwegs gewesen. Laut einer Zivilstreife der Salzburger Landesverkehrsabteilung raste der Lenker am Vormittag mit 165 km/h durch den Ofenauer Tunnel bei Golling (Bezirk Hallein) in Richtung Salzburg. Vorgeschrieben sind dort 100 km/h. Der Lenker wurde laut Polizei "schließlich angehalten", kontrolliert und bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.