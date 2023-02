236 Feuerwehrleute im Flach- und Tennengau im nächtlichen Sturmeinsatz

Insgesamt 19 Mal mussten die Feuerwehren im Flach- und Tennengau in der Nacht auf Samstag zu Sturmeinsätzen ausrücken. Mehrere Bäume blockierten die Straßen und mussten entfernt werden.

Eine stürmische Nacht in Salzburg blieb nicht ohne Folgen, meldete Samstag Früh die Landesalarm- und Warnzentrale salzburg (LAWZ). Mehrere umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten, mussten in der vergangenen Nacht im Flachgau und Tennengau von den Feuerwehren entfernt werden. In Großgmain stürzte ein Baum im Bereich Latschenwirt auf einen parkenden Pkw. Der Lenker soll laut Feuerwehr-Aussendung dabei großes Glück gehabt haben, er war gerade dabei, den Pkw auszuparken, als das Unglück geschah. Der umstürzende Baum verfehlte ihn nur knapp. 14 Mann waren im Einsatz.

Insgesamt waren in beiden Bezirken an 19 Einsatzstellen 15 Feuerwehren mit 236 Kräften im Einsatz.