24-Jährige nach Beziehungsstreit in Zell am See festgenommen

28-jähriger Afghane erlitt Schnittwunde im Gesicht.

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Paar in deren gemeinsamen Wohnung in Zell am See. Im Zuge des Streits verletzte eine 24-jährige Österreicherin ihren Lebensgefährten, einen 28-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, mit einem unbekannten Gegenstand im Gesicht. Der 28-Jährige erlitt durch die Tat eine zirka sechs Zentimeter lange Schnittwunde im Bereich der rechten Wange und musste im Tauernklinikum Zell am See erstversorgt werden. "Die 24-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt nach Puch/Urstein eingeliefert", teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Sonntagabend mit. Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Rückkehrverbot für die Wohnung in Zell am See ausgesprochen.