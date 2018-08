24-Jährige versetzt Polizist Kopfstoß

Eine Salzburgerin zerkratzte am späten Dienstagabend in Salzburg-Maxglan zwei geparkte Autos. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten wollten die 24-Jährige festnehmen - die Situation eskalierte.

Die 24-Jährige versetzte einem Polizisten einen Kopfstoß gegen dessen Gesicht. Den zweiten Beamten biss die Frau in die Hand. Sie wurde in das Polizeianhaltezentrum Salzburg überstellt. Zu ihrem Tatmotiv machte die Salzburgerin bisher keine Angaben. Der Sachschaden an den Pkws dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Quelle: SN