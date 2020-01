24-Jähriger raste mit 196 km/h auf der Tauernautobahn

Die Polizei führte in der Nacht auf Samstag Verkehrskontrollen durch. Dabei ging den Beamten ein Autofahrer ins Netz, der auffallend schnell fuhr - und ein anderer, der auffallend langsam fuhr.

Die Polizei hat am Freitagabend in Hallein einen Autofahrer gestoppt, der mit 196 km/h auf der Tauernautobahn Richtung Salzburg unterwegs war. Die Polizisten nahmen dem 24-jährigen Bosnier den Führerschein ab. Er war nicht alkoholisiert, berichtete die Polizei Salzburg.

Auffallend langsam fuhr hingegen ein 29-jähriger Mexikaner in der Nacht auf Samstag in der Salzburger Innenstadt. Die Beamten kontrollierten den in Deutschland lebenden Mann. Er hatte knapp über ein Promille Alkohol im Blut. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen. Sein Auto wurde abgestellt, er wird angezeigt.

