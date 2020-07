24-Jähriger Slowene verunglückte beim Klettern in Bad Reichenhall tödlich

Beim Klettern an der Wartsteinwand in Oberjettenberg bei Bad Reichenhall ist Freitagnachmittag ein 24-jähriger slowenischer Staatsangehöriger abgestürzt und verstorben. Die genaueren Umstände des Unfalles werden durch einen Polizeibergführer der PI Berchtesgaden ermittelt.

Der 24-jährige Slowene war am Freitagnachmittag zusammen mit einem Landsmann beim Klettern an der Wartsteinwand in Oberjettenberg bei Bad Reichenhall unterwegs. Die beiden erfahrenen Alpinisten begingen die Alpintour "Mixed Arts" mit Schwierigkeitsgrad sieben.

In der sechsten Seillänge stieg der junge Mann vor und brachte zu seiner Sicherung sechs mobile Zwischensicherungenan. Kurz vor Erreichen seines nächsten Standplatzes dürfte ein Stück Fels ausgebrochen sein - der erfahrene Alpinist stürzte ab. Dabei riss er alle angebrachten Zwischensicherungen aus dem Fels heraus und stürzte 40 Meter ins Seil. Bei dem Sturz erlitt er eine Kopfverletzung und war bewusstlos. Bei der Bergung durch die Bergwachten Bad Reichenhall, Teisendorf und Anger in Zusammenarbeit mit dem Rettungshubschrauber Christoph 14 konnte dann nur noch der Tod des abgestürzten Kletterers festgestellt werden.



Durch eine fliegerische Glanzleistung des Piloten von Christoph 14 konnten alle Einsatzkräfte zum Einsatzort und auch wieder abgeborgen werden. Dazu war es zum Teil notwendig, in die Überhänge der Wartsteinwand zu fliegen.

An dem Einsatz, der sich über vier Stunden hinzog, waren 16 Bergwachtkräfte und drei Polizeibeamte im Einsatz.

Der junge Mann war Mitglied einer slowenischen Alpinistengruppe, die sich zur Zeit zur Aus- und Fortbildung im hiesigen Bereich aufhält. Sein Seilpartner und die anderem Mitglieder der Gruppe wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.



Quelle: SN