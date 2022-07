24-Jähriger verstarb nach Verkehrsunfall auf der B165 in Hollersbach

Ein Todesopfer forderte Donnerstagabend gegen 21 Uhr die Kollision zweier Pkw auf der B165 im Gemeindegebiet von Hollersbach. Ein Überholmanöver hatte zu dem Unfall geführt.

Ein 19-jähriger Einheimischer lenkte laut Zeugen seinen Pkw auf der Gerloser Bundesstraße (B165) in Fahrtrichtung Mittersill. Während eines Überholvorganges kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches von einem 24-jährigen Einheimischen gelenkt wurde. Der 24-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Zweitbeteiligte wurde durch das Rote Kreuz erstversorgt und schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 in das Tauernklinikum nach Zell am See verbracht. Die 33 Mann starke Besatzung der Freiwilligen Feuerwehr Bramberg sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr örtlich um. Die Staatsanwaltschaft Salzburg anordnete die Beiziehung eines Sachverständigen an, welcher am späten Abend an der Unfallstelle eintraf, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Totalsperre der B165 konnte kurz nach Mitternacht durch die Polizei aufgehoben werden. Die Erhebungen zur Unfallursache laufen.