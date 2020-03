24 Patienten in Salzburg im Spital, sechs auf Intensivstation

Die Zahl der Coronainfizierten stieg bis Dienstagmorgen auf 413 bestätigte Fälle in Salzburg - 403 davon hielten sich noch im Bundesland auf. Auch zwei Soldaten des Bundesheers wurden positiv getestet. Beide hätten sich aber nicht im dienstlichen Umfeld infiziert, heißt es.

Was die Bezirke betrifft, so steigt die Zahl der bestätigten Infektionen vor allem im Pongau stark an. 134 Erkrankte wurden am Montag aus diesem Bezirk gemeldet. Im Pinzgau waren es 97 Personen, in der Stadt Salzburg 60, im Flachgau 45, im Tennengau 20 und im Lungau sechs Personen. Das Land hat am Montag noch auf die Auswertung von rund 500 Testabstrichen gewartet. Die Testkapazitäten wurden in den vergangenen Tagen erhöht auf 500 Abstriche pro Tag. Ein solcher Test kostet laut Land rund 90 Euro. Für die Auswertung benötige man rund vier Stunden.

Nun steigt auch die Zahl jener Coronaerkrankten, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen. 24 waren am Dienstag in einem Spital in Behandlung, sechs davon wurden intensivmedizinisch behandelt und mussten zum Teil also mit einem Beatmungsgerät versorgt werden. Der Einsatzstab hat nun auch erhoben, wie viele Beatmungsgeräte im Bundesland vorhanden sind. Demnach sind 251 Geräte verfügbar. Das seien rund 33 Geräte je 100.000 Einwohner. Damit sei man gut ausgestattet, vor allem im internationalen Vergleich, heißt es von offizieller Seite. Italien hätte beispielsweise acht Beatmungsgeräte je 100.000 Einwohner, Großbritannien 7,5, Deutschland 31, heißt es vom Land Salzburg. Im Uniklinikum wurden bereits 50 Beatmungsplätze eingerichtet, weitere 60 folgen nun auf der HNO-Abteilung.

Im Krankenhaus Hallein wurden mittlerweile fünf Personen positiv auf das Coronavirus getestet - vier Pfleger und ein Mitarbeiter der Administration. Zwei betroffene Stationen wurden unter Quarantäne gestellt. Die Geburtenstation bleibt weiterhin geöffnet. Rund 50 Personen aus dem Krankenhaus Hallein befinden sich nun in Isolation. Das Rote Kreuz und der Samariterbund haben am Montag 13 Patienten, die sehr engen Kontakt mit dem betroffenen Personal hatten, vorsorglich in das "Covid-Spital" nach St. Veit verlegt.