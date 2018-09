2400 Kilogramm Mist an Salzach-Böschungen entsorgt

Das achtlose Wegwerfen von Müll wird in der Stadt Salzburg zum Problem: 76 Prozent entfallen auf Getränkeverpackungen - von der Dose bis zur Einwegflasche. Der Müll wird weggeworfen, obwohl am Kai zahllose Mistkübel stehen.



Trotz zahlreicher Mistkübel am Salzachkai wird eine Unmenge an Abfall einfach zurückgelassen. Pro Jahr werden zwischen Pioniersteg und Staatsbrücke 31.000 Stück Getränkeverpackungen, Dosen, Flaschen oder Papierprodukte achtlos weggeworfen. In Summe handelt es sich um 2400 Kilogramm Mist. Das ergab eine gemeinsame Studie von Stadt und Land zum "Littering" - also Vermüllung durch das achtlose Wegwerfen oder Zurücklassen von Abfällen. Beim Müll handelt es sich zu 76 Prozent um Getränkeverpackungen, zu 13 Prozent um Papier sowie um acht Prozent um Kunststoffverpackungen.

Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen gefordert

Bürgermeister Harald Preuner: "Die Studie hat gezeigt, dass das Problem des ,Litterings' in der Stadt Salzburg auf keinen Fall unterschätzt werden darf. Eine saubere Umwelt ist für eine weltbekannte Tourismusdestination sehr wichtig. Es muss unser Anliegen sein, das Problem in den Griff zu bekommen. Dazu gibt es bereits Vorgaben in der Stadt Salzburg, bei Veranstaltungen Mehrweggebinde zu verwenden. Darüber hinaus muss aber auch auf Bundesebene offen über die Einführung eines Pfands auf Einweg-Getränkeverpackungen diskutiert werden."

LH-Stv. Schellhorn sieht "stark negative Auswirkungen"

Für Umweltreferent LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) sind die Einweg-Getränkeverpackungen die Hauptverursacher von Littering, dessen Beseitigung auch hohe Kosten verursacht. "Die Vermüllung ist ein langfristiges Problem mit stark negativen Aus- und Einwirkungen auf die Ökosysteme und somit auf unsere Lebensgrundlagen. Die Politik muss auf Maßnahmen und Lösungen in der Abfallwirtschaft setzen. Wir sind alle gleichermaßen gefordert, die Kreislaufwirtschaft noch stärker voranzutreiben."

Ab 2019 gilt ein Mehrweggebot bei Veranstaltungen

Um dem ,Littering'-Problem gezielt gegenzusteuern, hat das Land das Salzburger Mehrweggebot bei Veranstaltungen erlassen. Bei Veranstaltungen mit mehr als 600 Besuchern sind ab nächstem Jahr 80 Prozent der Getränke in Mehrweg auszugeben. Um den Veranstaltern die Umstellung zu erleichtern, bietet die Umweltschutzabteilung in Kooperation mit dem Umweltservice Salzburg eine kostenlose Beratung an.



