245.000 Besucher stürmten 2018 Salzburgs Freibäder

Mit 33 "Tropentagen" - Temperaturen von 30 und mehr Grad in der Stadt Salzburg - war die heurige Badesaison (vom 21. April bis 9. September) besonders heiß. Rund 245.000 Besucher suchten Abkühlung in den Freibädern Leopoldskron, Volksgarten und Alpenstraße, wie die Stadtverwaltung am Dienstag bekanntgab.

