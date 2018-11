25 Einbrüche in einer Woche: Salzburger Polizei gibt kostenlos Präventionstipps

Im noch jungen November meldete die Salzburger Polizeipressestelle allein bis Dienstagfrüh 25 Fälle von Einbruchsdiebstählen.

Die Täter suchten großteils Einfamilienhäuser und Wohnungen heim. In mehreren Fällen erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Auch wenn die Taten meist beim Versuch blieben: für die Wohnungs- und Hausinhaber entstand teils erheblicher Sachschaden.

Die meisten Coups ereigneten sich in der Stadt Salzburg und im Flachgau jeweils in der zeit zwischen spätem Nachmittag und 22 Uhr. Neben Dämmerungseinbrüchen wurden nächtliche Einbrüche in ein Hotel, eine Kletterhalle, eine Firma sowie in zwei Pkw gemeldet.

Polizeisprecherin Verena Rainer rät Hausbesitzern dringend zu Vorsichtsmaßnahmen, etwa dem Versperren aller Türen, Einbau hochwertiger Schlösser und der Installierung von Außenbeleuchtung. Zudem betont Rainer, dass die Polizei diesbezüglich kostenlose Beratung anbietet: LKA Salzburg, Kriminalprävention, Tel.: 059133-50-3333.

Quelle: SN