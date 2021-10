25-Jähriger mit Messer verletzt

Zwei Gruppen hatten sich zuvor eine Schlägerei geliefert.

Einen Verletzten hat Sonntag in den frühen Morgenstunden eine Rauferei zwischen zwei Personengruppen am Rudolfskai in Salzburg gefordert. "Die beiden Personengruppen attackierten sich mit Faustschlägen und Fußtritten", berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei konnten noch drei Personen angetroffen werden. Es handelte sich laut Exekutive um drei Albaner zwischen 23 und 25 Jahren. Darunter ein 25-Jähriger, der von einem bisher Unbekannten mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers verletzt worden war. Der Mann wurde mit der Rettung ins Spital gebracht. Die beiden anderen gaben an, dass sie nicht verletzt waren, berichtete die Polizei.