25-Jähriger noch immer vermisst: Polizei suchte Bereich um den Königssee mehrfach ab

Seit Samstag wird in Schönau am Königssee ein 25-jähriger Türke vermisst. Der Mann war in unbekannte Richtung zu einer Wanderung aufgebrochen.

BILD: SN/BAYERISCHES ROTES KREUZ Die Polizei Berchtesgaden bittet die Öffentlichkeit um Hilfe: Wer hat Yalcin Egribayat gesehen?

Im benachbarten Bayern läuft derzeit eine große Suchaktion. Seit Samstag wird ein 25-jähriger Türke in Schönau am Königssee vermisst. Yalcin Egribayat war laut Angaben der Bayerischen Polizei ab 13.40 Uhr am Parkplatz Königssee. Von dort sei er daraufhin zu einer Wanderung aufgebrochen - jedoch in unbekannte Richtung. Der Vermisste ist 1,75 Meter groß, etwa 80 bis 85 Kilogramm schwer und hat laut der Personenbeschreibung der Polizei sehr dunkle Haare. Er trägt einen Vollbart. Zuletzt trug er eine graue Jogginghose, ein weißes T-Shirt und braune Schuhe. Möglicherweise hat der Vermisste noch eine graue Jacke mit sich sowie einen kleinen schwarzen Rucksack.