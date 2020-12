25-Jähriger sprang im Pongau Mitbewohner mit Anlauf gegen die Hüfte: Teilbedingte Haft

Angeklagter erhielt am Montag am Landesgericht Salzburg 18 Monate teilbedingte Haft (drei davon unbedingt) wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung.

Mit fünf Metern Anlauf und mit gestreckten Beinen voran, so die Anklage, war ein 25-jähriger Bewohner einer Pongauer Betreuungseinrichtung im August einem Mitbewohner (62) gegen dessen Hüftbereich gesprungen. Und das, obwohl der 25-Jährige mit Kampfsporterfahrung laut Staatsanwalt davon wusste, dass das Opfer ein künstliches Hüftgelenk hat. Der 62-Jährige hatte Glück im Unglück: Er kam bei der brutalen Attacke mit Prellungen davon. Der Übeltäter, bisher unbescholten und aufgrund psychischer Probleme zur Tatzeit eingeschränkt zurechnungsfähig, stand am Montag vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richter Peter Egger). Der von RA Christoph Mandl verteidigte junge Mann war geständig. Er erhielt - auch wegen gefährlicher Drohung in anderem Kontext - 18 Monate teilbedingte Haft, drei davon unbedingt. Am Montag enthaftet, wohnt er künftig in einer anderen Einrichtung. Rechtskräftig.