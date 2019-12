25-Jähriger zog nach Streit in der Griesgasse ein Messer und verletzte zwei Burschen

Der Täter stellte sich am Sonntag Morgen selbst der Polizei. Der Hintergrund des vorausgegangenen Streits ist vorerst unklar.

Vor einem Lokal in der Griesgasse in der Salzburger Altstadt hat am Sonntag gegen 4.00 Uhr früh ein Mann zwei Personen mit einem Messer verletzt.

Die beiden Opfer - ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger aus Strobl - wurden in das Landeskrankenhaus und in das Unfallkrankenhaus gebracht. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, dürften die Verletzungen aber nicht lebensgefährlich sein. Der mutmaßliche Täter - ein 25-jähriger Mann aus Bad Ischl - soll im Zuge eines Streits das Messer gezückt und die beiden verletzt haben. Er flüchtete danach zu Fuß in Richtung Getreidegasse. Der Grund des Streits ist bislang unbekannt.

Durch Befragungen forschte die Polizei die Identität des Täters aus. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Ein Türsteher übergab das Messer den Polizisten, dieses wurde sichergestellt. Am Morgen des 15. Dezember 2019 stellte sich der 25-Jährige von selbst bei der Polizei in Bad Ischl. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: SN