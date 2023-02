25 Millionen Euro fließen 2023 in die Sanierung von Salzburgs Straßennetz

Gebietskörperschaften und Infrastrukturunternehmen haben ihre Vorhaben aufeinander abgestimmt.

Land und Stadt, die Salzburg AG, Asfinag und ÖBB haben den Fahrplan für die Baustellen in diesem Jahr festgelegt. Das Land investiert 25 Millionen Euro, um 40 Kilometer Straßen zu erneuern. "Zu den größeren Baustellen gehört heuer die Fertigstellung der Sanierung der Münchner Bundesstraße. Dort kommt ein neuer Radweg in beide Richtungen und eine neue Fahrbahndecke für die vierspurige Straße. Zudem werden in allen Bezirken Fahrbahnen erneuert, Radwege oder auch Park-and-Ride-Plätze errichtet und es startet der Wiederaufbau der Pinzgaubahn. So halten wir unsere Verkehrswege in Schuss und verbessern die Infrastruktur in allen Teilen des Landes", hieß es von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

Größere Verkehrsbehinderungen sind im Zuge der Sanierung der Tunnelkette Werfen auf der Tauernautobahn (A10) zu erwarten, die zwischen September 2023 und Juli 2024 erledigt werden soll. In diesem Zeitraum wird nur eine Spur je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Die Asfinag will mit Begleitmaßnahmen wie der Schaffung von Hunderten Park-and-Drive-Parkplätzen für die Bildung von Fahrgemeinschaften erheblichen Staus gegensteuern.

Umfangreiche Sanierungen im Leitungsnetz

Die Stadt Salzburg steckt 15 Millionen Euro in die Erneuerung von Kanälen, Straßen und Brücken sowie in Geh- und Radwegprojekte. Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) will "Betroffenen viel Ärger ersparen, indem wir die Baustellen gut abstimmen und koordinieren, bevor die Bagger anrollen". Das gilt auch für die Salzburg AG, die Leitungen für Fernwärme, Telekommunikation, Wasser und Strom saniert. "Gemeinsam mit der Salzburg Netz GmbH werden rund 4000 Baustellen pro Jahr abgewickelt, davon betreffen rund 1400 Baustellen alleine die Stadt Salzburg. Die geplanten Kosten für die Instandhaltung und Investitionen in der Stadt Salzburg werden rund 42 Millionen Euro beanspruchen. Für die landesweite Instandhaltung und den Ausbau der Netzinfrastruktur budgetiert die Salzburg Netz GmbH etwas mehr als 110 Millionen Euro", hieß es von Manfred Steiner von der Salzburg AG. Größere Einschränkungen wird die Kanalbaustelle auf der Schallmooser Hauptstraße verursachen. Der Abschnitt wird stadteinwärts für den Individualverkehr gesperrt. Die Umleitung wird über die Sterneckstraße eingerichtet. Auch im Bereich der Fürbergstraße und der Eberhard-Fugger-Straße in Parsch sind wieder umfangreiche Arbeiten geplant.

Die ÖBB sperren wegen Sanierungsarbeiten die Tauernstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Böckstein zwischen 12. April und 17. Mai sowie vom 30. September bis 2. Oktober. Währenddessen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.