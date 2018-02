250 Millionen Euro für schnelles Internet in jedem Winkel des Landes

Die Breitbandstrategie des Landes sieht vor, dass bis 2030 alle Gebiete mit ultraschnellem Internet versorgt sind. Früher gab es den Güterweg, heute ist es das Breitbandnetz - um es mit den Worten des Landesrates zu sagen.

92,8 Prozent der Salzburger haben Zugang zum Internet mit mehr als 100 Megabit pro Sekunde. Und trotzdem ist der Bedarf nach ultraschnellem Internet hoch. Bis ins Jahr 2030 sollen jetzt 250 Millionen Euro in den Breitbandausbau investiert werden. Es gibt nämlich einige "unterversorgte Gebiete" auf dem Land. Und diese zu erschließen ist teuer. Ziel der Breitbandstrategie des Landes sei es, für möglichst alle Bürgerinnen und Bürger Verbesserungen zu erzielen, heißt es. "Kernpunkte sind eine flächendeckende Versorgung mit 100 Mbit/s bis zum Jahr 2020 sowie eine weitere Verbesserung der bereits jetzt zeitgemäß versorgten Gebiete. Um die Ziele zu erreichen, wurde heute eine Kooperationsvereinbarung für den Breitbandausbau zwischen dem Land Salzburg und der Salzburg AG unterzeichnet".

Von schnellem Internet sollen nicht nur die Bürger profitieren, sondern auch die Wirtschaft und der Wirtschaftsstandort, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). "Ganz besonders in entlegenen Gebieten gilt es nun, die Versorgungslücken im Bundesland zu füllen", sagt Landesrat Josef Schwaiger, der in dieser Debatte stets seinen Leitspruch anbringt: "Breitbandnetze sind die Güterwege des 21. Jahrhunderts."

SN/neumayr/sb Im Bild von links: Leo Schitter (Salzburg AG), Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landesrat Josef Schwaiger.

Welche Gemeinden heuer dran sind

Die Salzburg AG hat für 2018 Teile der Stadt Salzburg, die Gemeinden Berndorf, Obertrum, Adnet, Hallein, Puch, Scheffau, Werfenweng, Pfarrwerfen, Altenmarkt, Unternberg, Saalbach, Unken, Leogang und Mittersill für den weiteren Breitbandausbau vorgesehen. In 66 Salzburger Gemeinden haben Telekommunikationsbetreiber Förderungen des Bundes in der Höhe von 7,7 Millionen Euro über die Breitbandmilliarde zugesagt bekommen. Weitere 4300 Salzburgerinnen und Salzburger werden so an schnelles Internet angebunden.

