250 neue Plätze für Betreuung von Kindern

St. Johann investiert 26 Millionen Euro in ein Multifunktionszentrum mit Kindergarten, Krabbelgruppe und einem Angebot für Senioren.

Vor allem in Sachen Kinderbetreuung soll der Neubau am südlichen Stadtrand die seit Jahren vorhandenen Engpässe beseitigen. Mit geschätzten Kosten von 26 Millionen Euro handle es sich bei dem Multifunktionszentrum um das größte kommunale Bauvorhaben in der Geschichte St. Johanns, sagt Bauausschussvorsitzender Vizebgm. Rudolf Huber (ÖVP).

Vor rund zwei Jahren hatte sich die Stadtgemeinde ein langfristiges Baurecht für das Areal der Bundesforste gesichert. Seit wenigen Tagen steht fest, was gebaut werden soll. Aus einem EU-weiten Architektenwettbewerb ging der ...