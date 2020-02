26-jährige Skeleton-Fahrerin in der Kunsteisbahn am Königssee schwer gestürzt

Die Britin erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Hubschrauber "Christophorus 6" in eine Klinik geflogen.

Eine 26-jährige Skeleton-Fahrerin ist am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Kunsteisbahn am Königssee schwer gestürzt. Nach ersten Einschätzungen erlitt die Britin dabei schwere Verletzungen. Ersthelfer - darunter der Trainer und eine zufällig anwesende ehrenamtliche Einsatzkraft der BRK-Wasserwacht-Ortsgruppe Bad Reichenhall - leisteten erste Hilfe. Die Frau wurde vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber "Christophorus 6" in eine Klinik geflogen.

Quelle: SN