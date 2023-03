26-Jähriger brutal niedergeschlagen und seines Handy bestohlen

Ein Hotelangestellter wurde niedergeschlagen und beraubt. Nachdem er den Überfall der Polizei gemeldet hatte, wurde er selbst angezeigt.

Ein unerfreuliches Ende nahm die Nacht zum Sonntag für einen Holländer (26). Der Hotelangestellte hatte eine Frau in einer Bar in Saalbach kennengelernt, die beiden beschlossen, zu ihr nach Hause zu gehen. Vor dem Wohnkomplex wies die laut Angaben des Mannes dunkelhäutige Dame den 26-Jährigen an, vor dem Haus auf sie zu warten. Als die Frau das Haus betrat, stürmte laut Aussagen des Opfers ein Unbekannter heraus, riss den Holländer zu Boden und versetzte ihm mehrere, heftige Faustschläge gegen den Kopf.

Der exakte Tatort konnte nicht festgestellt werden, der Mann sei stark alkoholisiert gewesen, heißt es im Polizeibericht. Zudem hatte er eine geringe Menge Cannabisharz bei sich. Er wurde angezeigt.