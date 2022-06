26-Jähriger dreht sich auf der Autobahn einen Joint

Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Am Donnerstagnachmittag wurde die Autobahnpolizei auf ein Fahrzeug aufmerksam, dass bei Wals im Fahrverbotsbereich einer Betriebsumkehr abgestellt worden war. Als die Beamten das Auto kontrollierten, wurden sie auf den Lenker des Fahrzeuges aufmerksam.

Der 26-Jährige war gerade dabei, sich in seinem Auto einen Joint zu drehen. Auf einem Spiegel, der auf seinem Schoß lag, hatte er Cannabis ausgebreitet, heißt es in der Polizeiausssendung. Zudem gab der Salzburger an, dass er seine Fahrt noch fortsetzten wollte. Er konsumiere zudem regelmäßig Cannabis, ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Der Sprengelarzt stellte die Fahruntauglichkeit fest. Dem 26-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt.