26-jähriger Häftling bestellte Drogen im Darknet

Ein 26-jähriger Pongauer wurde im Herbst 2017 wegen Drogenhandels verurteilt. Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis im vergangenen Sommer trug er eine elektronische Fußfessel. Das hielt den Mann offenbar nicht davon ab, erneut Suchtgift im Darknet zu bestellen.

Bereits kurz nach seiner Entlassung in den Hausarrest soll der Mann erneut straffällig geworden sein: Laut Polizei orderte der 26-Jährige im Darknet aus den Niederlanden und Kanada rund 16 Gramm Methamphetamin. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Ermittler in der Wohnung des Mannes weitere 4 Gramm Kokain, 216 Gramm Streckmittel sowie eine Digitalwaage sicher. Zudem soll sich der Mann für den Weiterverkauf der Drogen eine professionelle Geldzählmaschine sowie ein Vakuumiergerät gekauft haben. Um seine Identität zu verschleiern, benutzte der Mann bei den Online-Bestellungen laut Polizei gefälschte Dokumente. Der 26-Jährige sitzt nun erneut in der Justizanstalt Puch-Urstein.

Die Polizei konnte mittlerweile 17 Personen ausforschen, die zwischen Juli und Oktober 2018 Drogen von dem Pongauer erworben haben sollen. Es handelt sich um drei Pongauerinnen (23, 24, 25), zehn Pongauer im Alter zwischen 18 und 38 Jahren, zwei Pinzgauer (19, 25), einen 26-jährigen Mann aus dem Tennengau sowie einen 26-Jährigen Burgenländer.

Quelle: SN