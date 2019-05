26-jähriger Mopedfahrer kollidierte in Freilassing mit Pkw und starb

Unfall passierte auf der B20 zwischen den Abfahrten Freilassing und Freilassing Nord.

Noch an der Unfallstelle verstarb ein 26-Jähriger Donnerstag früh bei einer Kollision mit einem Pkw auf der B20 bei Freilassing im benachbarten Bayern. Der Mann war mit seinem Kraftrad in Richtung Freilassing unterwegs gewesen. Zwischen den beiden Abfahrten Freilassing Nord und Freilassing setzte ein vor ihm fahrender Freilassinger (24) mit seinem Pkw zum Abbiegen an. Der 26-jährige Rollerfahrer wollte zeitgleich das vor ihm fahrende Fahrzeug überholen. Dabei kam es zum folgenschweren Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Kraftradfahrer kollidierte mit der Fahrerseite des Pkw und kam anschließend zu Sturz. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären. Die Feuerwehr Freilassing war mit 20 Mann an der Unfallstelle. Das bayerische Rote Kreuz war mit einem Rettungswagen und dem Notarzt im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war im Anflug zur Unfallstelle.

Quelle: SN