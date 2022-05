26-Jähriger PKW-Lenker bei Unfall in St. Veit verletzt

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von St. Veit. Das Auto überschlug, der 26-jähriger, alkoholisierter PKW-Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt ein 26-jähriger Pkw-Lenker aus dem Pinzgau am Samstagmorgen kurz vor 6 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von St. Veit. Das berichtete die Polizei Salzburg in einer Aussendung. Der Mann war im dortigen Baustellenbereich auf eine Betonleitwand geraten, hatte sich mit dem Fahrzeug überschlagen und war wieder auf der B 311 gelandet. Nachfolgende Fahrzeuglenker leisteten erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Ein Alkotest beim Lenker ergab 1,0 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Der Mann wurde ins Klinikum Schwarzach eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehr St. Veit war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Die Straße musste zeitweise gesperrt werden, mittlerweile ist die Strecke aber wieder frei