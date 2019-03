27-Jährige erstattete Anzeige wegen Vergewaltigung in Hinterglemm

Die Belgierin war mit einem 29-jährigen Einheimischen in einen Hotelpool baden gegangen. Anschließend soll es gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntag kurz vor 3 Uhr früh zeigte eine 27-jährige Belgierin an, dass sie sexuell belästigt worden sei. Nach einer ersten Befragung erhob die Polizei, dass die Frau mit einem 29-jährigen Einheimischen in einem Hotelpool in Hinterglemm baden gegangen war. Anschließend soll es gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gekommen seien. Die Frau wurde zur Untersuchung in das Krankenhaus Zell am See. Der Beschuldigte wurde einvernommen, wobei er die Aussage verweigerte. Weitere Ermittlungen laufen.

Quelle: SN