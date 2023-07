27-Jähriger im Salzburger Mirabellgarten ausgeraubt

Ein 27-jähriger Mexikaner ist am späten Freitagabend im Salzburger Mirabellgarten von zwei bisher unbekannten Männern attackiert und ausgeraubt worden.

Das Opfer wurde verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die Täter flüchteten mit seiner Geldbörse und seinem Mobiltelefon in unbekannte Richtung. Ein Bekannter des Opfers verständigte am nächsten Tag, als er von der Tat erfuhr, die Einsatzkräfte und der 27-Jährige wurde ins Spital gebracht, berichtete die Polizei.

Der Mexikaner war im Heckentheater des Salzburger Mirabellgartens spazieren, als es zum Überfall durch die zwei bisher unbekannten 25- bis 35-jährigen arabisch oder türkisch sprechenden Männern kam. Das Opfer wurde von einem der beiden Täter abgelenkt, während sich der andere von hinten näherte und ihn mit zwei Faustschlägen zu Boden brachte. Danach attackierten die Unbekannten das Opfer weiter, wodurch der 27-Jährige verletzt wurde und kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Nachdem der Mann wieder zu sich gekommen war, begab er sich in seine Unterkunft und sendete einem Bekannten eine Nachricht über den Vorfall. Der Bekannte las diese Samstagvormittag und verständigte die Einsatzkräfte. Die Ermittlungen zu dem Raubüberfall waren am Samstag noch am Laufen.