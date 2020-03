27-Jähriger in Salzburg wegen Drogenhandels verurteilt: Ein Jahr Haft

Die Verhandlung fand am Landesgericht per Videokonferenz statt - Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist am Dienstag am Landesgericht Salzburg per Videokonferenz mit der Justizanstalt Salzburg wegen Drogenhandels und weiteren Suchtgiftdelikten zu einem Jahr unbedingter Haft verurteilt worden. Der 27-jährige Marokkaner soll mit 65 Gramm Kokain und zehn Gramm Cannabiskraut gedealt sowie 4,5 Kilogramm Cannabiskraut und rund 224 Gramm Kokain zum Verkauf besessen haben.

Der Tatzeitraum reichte zumindest von 2017 bis zur Verhängung der Untersuchungshaft des Mannes am 25. Jänner 2019. Von weiteren Vorwürfen wurde er im Zweifel freigesprochen, wie Gerichtssprecher Peter Egger informierte. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Marokkaner auch noch die Einführung von einem Kilogramm Kokain aus den Niederlanden bzw. Belgien durch Deutschland nach Österreich angelastet. Zudem soll er laut Anklage einer Person 600 Gramm Cannabiskraut gewinnbringend überlassen haben.

Das Urteil von Einzelrichterin Verena Wegleiter ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte verzichtete auf Rechtsmittel. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab.

Quelle: APA