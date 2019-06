27-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall bei Seekirchen

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Pkw ist es am Donnerstagmorgen gekommen.

"Ein 50 Jahre alter Pkw-Lenker aus dem Bezirk Braunau ist in Richtung Salzburg unterwegs gewsen. Er wollte einbiegen und ist dabei mit einem 27-jährigen Motorradfahrer aus Bayern kollidiert", sagte Polizei-Pressesprecherin Irene Stauffer am Donnerstagvormittag im SN-Gespräch. Tragisch: Der Biker aus dem Berchtesgadener Land erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Laut Informationen des Roten Kreuzes ist der Unfall gegen 7 Uhr auf der L101, der Mattseer Landesstraße, auf Höhe Mayerlehen passiert.

Quelle: SN