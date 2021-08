27-Jähriger von drei Polizisten aus der Salzach in Salzburg gerettet

Der Mann sprang Samstagabend von der Lehener Brücke ins Wasser und trieb in Richtung Sohlstufe ab. Ein junger Inspektor der Rathauswachstube schwamm hinterher.

Ein 27-Jähriger ist von drei Polizisten aus der Salzach in der Stadt Salzburg gerettet worden. Der Afghane sprang am Freitagabend von der Lehener Brücke in den Fluss und trieb zügig in Richtung Wasserkraftwerk Sohlstufe ab. Ein beherzter junger Inspektor der Rathauswachstube schwamm zu dem Mann. Die Rettungsaktion gestaltete sich schwierig, weil sich die Person laut Polizei heftig wehrte. Zwei weitere Polizisten eilten zu Hilfe. Zu dritt zogen sie den Mann ans Ufer.

Der Gerettete war ansprechbar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die drei couragierten Beamten sind unverletzt geblieben, wie eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage erklärte. Passanten hatten gegen 20 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Sie beobachteten, wie sich der Mann von der Brücke stürzte.

An der linken Salzachseite, auf Höhe Markartkai 37, sahen die Polizisten, wie der Afghane in der Mitte des Flusses trieb. Rund 150 Meter von dem Wasserkraftwerk entfernt sprang der junge Polizist ins Wasser, um ihn zu retten. Er wandte die Rettungstechnik "Kopf-Schlepp-Griff" an und schwamm in Richtung der rechten Salzachseite. "Der Mann war ansprechbar, wehrte sich aber massiv gegen die Rettungsmaßnahmen und wollte sich wegreißen", hieß es am Sonntag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg. Der Inspektor ließ kurzzeitig von ihm ab, packte ihn am Handgelenk und beförderte ihn in Richtung Ufer. Der 27-Jährige hat aber polizeilichen Angaben zufolge weiterhin versucht, sich durch Losreißen dem Griff des Polizisten zu entziehen und in Richtung Sohlstufe treiben zu lassen.

In der Zwischenzeit trafen weitere Polizeistreifen am rechten Salzachufer ein. Zwei Beamte bemerkten, dass ihr junger Kollege wegen der Strömung und der heftigen Gegenwehr des Mannes schon etwas erschöpft war. Sie sprangen ebenfalls in die Salzach, um ihrem Kollegen bei der Rettung zu helfen. Schließlich gelang es den drei Polizisten, den Afghanen kurz vor der Sohlstufe auf der rechten Salzachseite ans Ufer zu bringen. Warum der 27-Jährige von der Brücke sprang, war vorerst nicht bekannt.