27 Mal ging ein Kind

Die Jugend steckt wegen Corona in der Krise. Es gibt zwar viele Stellen, die auffangen, aber die Fälle werden komplexer. Und es mangelt an Personal.

27 Mal musste im Vorjahr ein Kind aus seiner Familie in der Stadt Salzburg geholt werden, weil die Eltern nicht in der Lage waren, sich um es zu kümmern - im Schnitt also jede zweite Woche ein Mal. Während diese Zahl zuletzt stagnierte, stiegen die Gefährdungsabklärungen in den zwei Corona-Jahren um 75 Prozent auf 841 Fälle (2021). Existenzängste, Isolation, Arbeitslosigkeit provozieren nachweislich mehr Gewalt in den Familien. Die Zahl der Eltern, die sich nicht mehr in der Lage sehen, ihre ...