28-jähriger Pongauer holt Sieg beim Hirschrufen im Messezentrum

Die Hohe Jagd & Fischerei ging am Sonntagnachmittag zu Ende. Der Staatsmeister im Hirschrufen kommt aus dem Gasteinertal.

Am letzten Tag der Messe "Hohe Jagd & Fischerei" stand die österreichische Staatsmeisterschaft im Hirschrufen auf dem Programm. Die Hirschrufer röhrten am Sonntag erstmals "verdeckt" hinter einer mit Scheinwerfern beleuchteten Leinwand. Das Publikum konnte die Teilnehmer deshalb auch nur schemenhaft wahrnehmen. In drei Disziplinen traten die Kandidaten gegeneinander an: Der suchende, junge Hirsch, der Sprengruf des Platzhirsches und Duell zweier Hirsche. Wer in den drei Bewerben die meisten Punkte erreichte, heimste den Titel ein. Die verschiedenen Rufe täuschend echt nachzuahmen ...