2,82 Promille - schwer betrunkener Lenker in Saalfelden aus dem Verkehr gezogen

Am Montagabend wurde eine Polizeistreife in Saalfelden auf einen Autolenker aufmerksam, der in auffälliger Fahrweise von Fieberbrunn kommend in Richtung Saalfelden unterwegs war.

BILD: SN/ROBERT RATZER Symbolbild.

Die Polizisten unterzogen den Lenker, einen 30-jährigen Mann aus Ungarn, einer Kontrolle. Der Alkotest ergab den extrem Wert von 2,82 Promille. Dem 30-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.