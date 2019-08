29-Jährige Salzburgerin schlug Polizistin ins Gesicht

Die rabiate Frau wurde in der Nacht in Lehen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen.

Um kurz nach Mitternacht kam es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz auf offener Straße in Salzburg-Lehen. Eine 29-jährige Salzburgerin bedrohte aus bislang unbekannten Gründen eine 18-jährige Salzburgerin und flüchtete. Nach Angaben der 18-Jährigen habe die 29-Jährige ein Messer bei sich gehabt. In weiterer Folge konnte die Polizei einen Bekannten der 29-Jährigen, einen 30-jährigen Salzburger, verletzt auffinden. Nach Zeugenangaben sei dieser ebenso von der 29-Jährigen geschlagen worden. Selbst gab der 30-Jährige an, nur gestürzt zu sein.

Die Rettung zu rufen, lehnte er aber. Polizisten stellten die 29-Jährige in der Nähe. Die 29-jährige war laut Polizeibericht gegenüber den Beamten aggressiv, beschimpfte diese und schlug einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht. Bei der Festnahme wehrte sich die Frau massiv. Sie trat die Polizistin mit den Füßen und traf sie im Gesicht. Die Beamtin wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Landeskrankenhaus gebracht. Ein Messer war bei der Durchsuchung nicht zu finden. Die Salzburgerin wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Quelle: SN