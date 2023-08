29-jährige Tennengauerin stürzte beim Klettern in Berchtesgadener Alpen in den Tod

Kletterin stürzte im Hochkalter-Massiv über die Ostflanke auf der Hochalmseite etwa 300 Meter bis zur Eisbodenscharte. Ihre schwer geschockte Bekannte hatte das Unglück mitansehen müssen.

Die Besatzung des Polizeihubschraubers „Edelweiß 8“ an der Einsatzstelle an der Eisbodenscharte.

Tragischer Unfall in Ramsau bei Berchtesgaden: Auf dem Weg von der Blaueishütte zur Blaueisumrahmung am Hochkalter stürzte eine 29-jährige Frau aus dem Tennengau am Samstagmorgen in den Tod. Sie war frühmorgens mit einer Bekannten zu der Klettertour gestartet. Beim sogenannten ...