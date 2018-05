29-Jährige wollte helfen: Um mehr als 200 Euro betrogen

Ein 41-jähriger Rumäne hielt am Montagabend eine 29-jährige Österreicherin auf der B311 bei der Gasteinerkreuzung an.

Der Rumäne gab an, sein Fahrzeug betanken zu müssen und lediglich rumänisches Geld bei sich zu haben. Die Tankstelle würde die Währung nicht akzeptieren. Die Österreicherin bot ihre Hilfe an und fuhr mit dem Rumänen zu einem Bankomat. Dort behob sie 200 Euro. Der Rumäne gab an, sein Geldschein sei 250 Euro wert. Die Frau übergab ihm 225 Euro. Als der Mann weg war, stellte die Frau fest, dass es sich bei dem Geldschein um 500 ungarische Forint handelte. Der Schein hat einen Gegenwert von 1,50 Euro. Die Frau erstattete Anzeige. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem Täter ein. Gegen 21.15 Uhr wurden sie fündig: Die Beamten hielten einen Pkw an. Die Frau konnte den Täter identifizieren und der Mann legte ein Geständnis ab. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg erfolgt Anzeige auf freiem Fuß und die Aushändigung des vorläufig sichergestellten Bargeldbetrages an die Geschädigte.



(SN)