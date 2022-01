Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.

In der Nacht auf Samstag hat in der Stadt Salzburg 29-Jähriger im Zuge eines Nachbarschaftsstreits zu einem Küchenmesser gegriffen. Er bedrohte damit zwei Anwohner. Auch im Beisein der alarmierten Polizei äußerte er gegenüber dem 26-Jährigen und der 28-Jährigen immer wieder Todesdrohungen. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.