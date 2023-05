29-Jähriger rutschte im angrenzenden Bayern mit Motorrad unter Pkw - tot

Schrecklicher Unfall in Piding - nach einem Überholmanöver hatte der 29-jährige Mann die Kontrolle über sein Bike verloren, war gestürzt und von der Fahrbahn geschlittert.

Bei einem tragischen Unfall mit seinem Motorrad in der Nacht auf Montag wurde ein 29-Jähriger in Piding im angrenzenden Bayern getötet. Der Mann hatte mit seinem Bike gegen 0.40 Uhr einen vorausfahrenden Pkw überholt, geriet dann mit dem Motorrad beim Wiedereinscheren ins Schleudern, stürzte und rutschte samt dem Motorrad unter einen neben der Fahrbahn geparkten Pkw. Der 29-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.

Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Reichenhall hatte den Motorradfahrer noch zusammen mit dem Notarzt und Anrainern unter dem Pkw hervorziehen können - Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständige beigezogen.