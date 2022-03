3,2 Millionen Euro für eine neue Begegnungszone in der Nonntaler Hauptstraße

Die alte Nonntaler Hauptstraße soll im kommenden Jahr zu einer Begegnungszone werden. Rund 25 bis 30 Stellplätze sollen wegfallen und der Erhardplatz ein neues Gesicht bekommen.

Konkret soll die Durchfahrt an der Erhardkirche künftig für Autos nicht mehr möglich sein - der Erhardplatz muss umfahren werden. Die Zugallistraße dient künftig nur noch als Ausfahrt in die Petersbrunnstraße, nicht mehr als Einfahrt. Was die Parkplätze betrifft, so wird es zu einer Reduktion von rund 25 bis 30 Stellplätzen kommen. Aktuell gibt es nach Auskunft des Büros ...