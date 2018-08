3,42 Promille: Salzburger Unternehmer bedrohte und trat Polizisten

38-Jähriger, der im Vollrausch auch einen anderen Mann attackiert hatte, erhielt sieben Monate bedingte Haft.

"Es tut mir alles so leid. 3,42 Promille - das ist ein Wahnsinn, ich weiß. Aber ich kann mich an den damaligen Ausraster überhaupt nicht mehr erinnern. " - Zerknirscht und den Tränen nahe zeigte sich am Dienstag am Landesgericht ein 38-jähriger Salzburger, Inhaber einer kleinen Firma, der am späten Abend des 27. Juli in der Stadt Salzburg im Vollrausch zuerst fremde Personen anstänkerte, einen Mann dabei attackierte und leicht verletzte. Anschließend, so die Anklage, verhielt sich der 38-Jährige sehr aggressiv gegen die herbeigerufene Polizisten. Einen Beamten bedrohte er mit dem Umbringen und trat ihm gegen das Knie, wodurch dieser ebenfalls eine Verletzung erlitt.

Den ganzen Tag über habe er damals schon Bier getrunken. Später seien auch noch hochprozentige Getränke und Bowle dazu gekommen, so der Angeklagte.

Er ergänzte gegenüber Richter Günther Nocker, dass er sich seither in einer Alkoholtherapie befinde. Staatsanwalt Paul Tumfart wies darauf hin, dass der 38-Jährige bereits vorbestraft sei, weil er schon ein Mal infolge von Alkoholkonsum eine Gewalttat verübt habe. Tumfahrt: "Der Angeklagte kennt also die Wirkung von Alkohol auf ihn."

Der Unternehmer wurde nunmehr zu sieben Monaten bedingter Haft verurteilt. Der bereits rechtskräftige Schuldspruch erfolgte wegen des Delikts der "Begehung einer Straftat im Zustand voller Berauschung" (§ 287 Strafgesetzbuch). "Sie haben sich damals in einem massiven Rausch versetzt und sind dann regelrecht ausgerastet", so der Richter.

Der Angeklagte hatte kurz nach der Tat übrigens nicht nur 3,42 Promille. Er stand laut Staatsanwalt auch noch unter Einfluss von Cannabis.