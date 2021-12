"Das lernt man in keinem Praktikum": Ein Salzburger Wirtschaftsrecht-Student startet als Christbaumzüchter und -händler durch.

Anwalt werden, in die Finanzwelt gehen, vielleicht bei einem der "Big Four" der Wirtschaftsprüfer arbeiten: Das war der Plan von Matthias Stolberg-Stolberg. Der 23-jährige Salzburger hat am Herz-Jesu-Privatgymnasium maturiert und studiert an der WU Wirtschaftsrecht. In den Sommermonaten absolvierte er Praktika in der Finanzwelt. Einige Studienkollegen sind dort, wo viele in Matthias Stolberg-Stolbergs Umfeld hinwollen: bei Deloitte, PricewaterhouseCoopers oder einer Investmentbank in London.

"Das klingt alles supertoll", sagt der junge Mann. Aber ob das auch für ihn das ...