30.000-Euro-Ring in der Salzburger Altstadt gestohlen: Diebe in Frankreich gefasst

Im Jänner wurde ein Juwelier in der Salzburger Altstadt von einem Paar bestohlen. Sie ließen einen Ring von über 10.000 Euro Wert mitgehen. Die beiden haben europaweit ähnliche Taten verübt und wurden in Frankreich gefasst.

Drei Juwelier-Diebstählen in Tirol und Salzburg konnten jetzt geklärt werden. Zwei davon ereigneten sich 2017 in Innsbruck. Ein Diebstahl wurde am 24. Jänner 2018 in der Salzburger Altstadt verübt. Ein Mann und eine Frau hatten die Verkäuferin abgelenkt. Währenddessen stahlen sie im Geschäft einen Ring mit einem Wert im fünfstelligen Euro-Bereich.

Als Tatverdächtige konnten nun ein 53-jähriger Bosnier und eine 36-jährige Tschechin ausgeforscht werden. Die beiden sollen europaweit ähnliche Straftaten verübt haben. Im März klickten dann in Frankreich die Handschellen. Das Paar wurde aufgrund eines Juweliereinbruches festgenommen. Durch die Beamten des Kriminalreferates wurde ein europäischer Haftbefehl erwirkt und durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Auslieferung nach Österreich beantragt.

(SN)